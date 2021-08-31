ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube |1 Eylül 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 22 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle günün en çok aranan başlıkları oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı canlı ve tekrar izleme linkleri.

1 EYLÜL 2021 SALI MÜGE ANLI LİNKLERİ

ATV YAYIN AKIŞI 1 EYLÜL ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber