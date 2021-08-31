ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube |1 Eylül 2021 Çarşamba Müge Anlı izle
Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de seyircisinin karşısında. 1 Eylül 2021 Çarşamba Müge Anlı izleme linkleri haberimizde. ATV Müge Anlı canlı yayın izleme linkini ve son bölümün tekrarını izlemek isteyenler için Youtube linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 22 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle günün en çok aranan başlıkları oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı canlı ve tekrar izleme linkleri.
1 EYLÜL 2021 SALI MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA
ATV YAYIN AKIŞI 1 EYLÜL ÇARŞAMBA
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber