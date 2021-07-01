ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izle Müge anlı sezon finali öncesi son canlı yayınlarıyla ATV ekranlarına çıkıyor. Milyonlarca sıkı takipçisi olan fenomen program 2 Temmuz'da sezon finali verecek. Son haftalarda ele aldığı faili meçhul cinayetle bir hayli adından söz ettiren Müge Anlı ve Ekibi bugün de Konya'daki şüpheli cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. İşte kesintisiz izleyebileceğiniz 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izleme linki ATV.

A+ A-