ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izle
Müge anlı sezon finali öncesi son canlı yayınlarıyla ATV ekranlarına çıkıyor. Milyonlarca sıkı takipçisi olan fenomen program 2 Temmuz'da sezon finali verecek. Son haftalarda ele aldığı faili meçhul cinayetle bir hayli adından söz ettiren Müge Anlı ve Ekibi bugün de Konya'daki şüpheli cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. İşte kesintisiz izleyebileceğiniz 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izleme linki ATV.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında canlı yayınla izleyici karşısına çıkıyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak aratılan 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izleme linki haberimizde.
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE
MÜGE ANLI 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE
ATV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ PERŞEMBE
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Baş Belası
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
23:00 Baş Belası
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