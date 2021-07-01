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ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izle

Müge anlı sezon finali öncesi son canlı yayınlarıyla ATV ekranlarına çıkıyor. Milyonlarca sıkı takipçisi olan fenomen program 2 Temmuz'da sezon finali verecek. Son haftalarda ele aldığı faili meçhul cinayetle bir hayli adından söz ettiren Müge Anlı ve Ekibi bugün de Konya'daki şüpheli cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. İşte kesintisiz izleyebileceğiniz 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izleme linki ATV.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında canlı yayınla izleyici karşısına çıkıyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak aratılan  1 Temmuz 2021 Perşembe Müge Anlı izleme linki haberimizde. 

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

MÜGE ANLI 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

ATV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ PERŞEMBE 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

23:00 Baş Belası

 

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