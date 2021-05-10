ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 10 Mayıs 2021 Pazartesi Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 10 Mayıs 2021 Pazartesi full izleme linki....

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayıp Lütfiye Gündüz'ün son gecesi konuşuldu. Saat kaçta, nerede, kimlerle görüştü? Bağ evinin bulunduğu yer ile Lütfiye Hanım’ın evi arasında 4.4 km bulunduğu yani araba ile 5-6 dakika olduğu belirtildi. İki olayın da kilit isim Ahmet Taşkın'ın babası konuştu. Nurullah Bey ve Büşra Hanım’ın Nezen’i tanıdığını, beraber gezdiklerini vurguladı.

36 gün önce İstanbul'da kayıplara karışmıştı. 8. Sınıf öğrencisi, Samsun'da bulundu. Kayıp Yazgül ve arkadaşı Faruk canlı yayında...