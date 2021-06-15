Mehmet Ali Erbil’de iyileşir iyileşmez soluğu hastanede aldı! Seda Sayan’a özendi, Bıçak altına yattı!MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor: Türkiye, önüne gelenin azarlayacağı bir ülke değildir!Veyis Ateş'ten Sezgin Baran Korkmaz'a: Sen 10 milyon euro yolla, bende dursun. Ben iki tarafın da kefiliyim!Uyuşturucu gençleri böyle mahvediyor! Üst geçide çıkan 30 yaşındaki genç kendini boşluğa bıraktıAşkları tam gaz sürüyor! İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sonunda ortaya çıktı!Danimarkalı Cristian Eriksen hastane odasından fotoğrafını paylaştı, tüm dünyaya mesaj yolladı: Ben iyiyim2021 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz kendini Bodrum'a attı! Fiziğiyle mest etti, bakan bir daha baktı!Obezite tedavisinde umut veren gelişme! FDA bir kilo verme ilacını onayladıSON DAKİKA! Sedat Peker'in lideri suç örgütüne operasyon: 25 kişi gözaltına alındı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linki haberimizde! 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine birbirinden dikkat çeken konular işleniyor. Kaçırmadan izlemek isteyenler için Müge Anlı canlı yayın ve tekrar linki haberimizde.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle... ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı sert bugün listelerde yine üst sırada. Ele aldığı konular ile Türkiye'nin gündemini belirleyen programın bugünkü canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. 

15 HAZİRAN 2021 SALI MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 15 HAZİRAN 2021 SALI

MÜGE ANLI 14 HAZİRAN SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI DÜN 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı'dan 1 haftadır haber alınamıyor. Eşinden sık sık şiddet gördüğü iddia edilen adamın arkadaşlık ettiği kadın ortaya çıktı. Programa katılan kadın 'Dini sohbetler' ediyorduk deyince Müge Anlı da, ''Sen Güzin Abla mısın? Evli adamla sohbet edemezsin' diye tepki gösterdi. 

69 yaşındaki Hüseyin Kök'ten henüz bir haber yok. Ormana ağaç kesmeye giden yaşlı adama ne oldu? 

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 15 HAZİRAN 2021 SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT