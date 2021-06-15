ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle
ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linki haberimizde! 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine birbirinden dikkat çeken konular işleniyor. Kaçırmadan izlemek isteyenler için Müge Anlı canlı yayın ve tekrar linki haberimizde.
ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle... ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı sert bugün listelerde yine üst sırada. Ele aldığı konular ile Türkiye'nin gündemini belirleyen programın bugünkü canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
15 HAZİRAN 2021 SALI MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 15 HAZİRAN 2021 SALI
MÜGE ANLI 14 HAZİRAN SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE
MÜGE ANLI DÜN 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?
37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı'dan 1 haftadır haber alınamıyor. Eşinden sık sık şiddet gördüğü iddia edilen adamın arkadaşlık ettiği kadın ortaya çıktı. Programa katılan kadın 'Dini sohbetler' ediyorduk deyince Müge Anlı da, ''Sen Güzin Abla mısın? Evli adamla sohbet edemezsin' diye tepki gösterdi.
69 yaşındaki Hüseyin Kök'ten henüz bir haber yok. Ormana ağaç kesmeye giden yaşlı adama ne oldu?
ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 15 HAZİRAN 2021 SALI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz