ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 15 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle... ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı sert bugün listelerde yine üst sırada. Ele aldığı konular ile Türkiye'nin gündemini belirleyen programın bugünkü canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 HAZİRAN 2021 SALI MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI DÜN 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı'dan 1 haftadır haber alınamıyor. Eşinden sık sık şiddet gördüğü iddia edilen adamın arkadaşlık ettiği kadın ortaya çıktı. Programa katılan kadın 'Dini sohbetler' ediyorduk deyince Müge Anlı da, ''Sen Güzin Abla mısın? Evli adamla sohbet edemezsin' diye tepki gösterdi.

69 yaşındaki Hüseyin Kök'ten henüz bir haber yok. Ormana ağaç kesmeye giden yaşlı adama ne oldu?

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 15 HAZİRAN 2021 SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz