ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 16 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

Müge Anlı'da bir kayıp daha bulundu. 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay 19 gündür aranıyordu. Giresun'dan İstanbul'a araba satın almaya gelmişti. Cesedi yakın arkadaşının işyerinde kuyuya atılmış halde bulundu. Kızı Müge Anlı'da babasının acı haberini alınca yıkıldı. Dünkü bölümde yaşanan sıcak gelişmenin ardından 4 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Peki bugün Müge Anlı'da neler oluyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izleme linki ve dünkü bölümü izleyebilmeniz için 15 Haziran Salı tekrar izleme linki...

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI LİNKLERİ

Müge Anlı'da günlerdir aranan Bahtiyar Akçay tanınmaz halde bulundu! Kızı gözyaşlarıyla katil zanlısına seslendi: nasıl yaptın bunu babama!

ATV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman