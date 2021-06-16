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ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 16 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

Müge Anlı'da faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya, şüpheli kayıplar da bulunmaya devam ediliyor. 19 gündür aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşının işyerinde bulundu. Akçay'ı öldürdükten sonra işyerinin bahçesinde bulunan kuyuya atan Nadir Ün ve 3 kişi daha gözaltına alındı. İşte son gelişmeler ve 16 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı canlı izleme linki...

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 16 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

Müge Anlı'da bir kayıp daha bulundu. 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay 19 gündür aranıyordu. Giresun'dan İstanbul'a araba satın almaya gelmişti. Cesedi yakın arkadaşının işyerinde kuyuya atılmış halde bulundu. Kızı Müge Anlı'da babasının acı haberini alınca yıkıldı. Dünkü bölümde yaşanan sıcak gelişmenin ardından 4 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Peki bugün Müge Anlı'da neler oluyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izleme linki ve dünkü bölümü izleyebilmeniz için 15 Haziran Salı tekrar izleme linki...

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 16 HAZİRAN ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

{TITLE_STRIP}Müge Anlı'da günlerdir aranan Bahtiyar Akçay tanınmaz halde bulundu! Kızı gözyaşlarıyla katil zanlısına seslendi: nasıl yaptın bunu babama!

ATV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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