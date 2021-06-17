ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 17 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izle... Müge Anlı canlı yayın bölümüyle bugün ATV ekranlarında. Fatma Çelik nerede? 13 yıldır kendisinden haber alınmayan Fatma Çelik kaybolduğunda 21 yaşındaydı. Şiddet gördüğü sevgilisiyle yaşayan Çelik şüpheli şekilde sırra kadem bastı. Müge Anlı canlı yayın izlemek için linke haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Bahtiyar Bey’in cesedinin otopsiye götürüldüğünü belirtildi.

Kızı Aslıhan Hanım, otopside babasını teşhis ettikten sonra ''Belki babam değildir diye umut ettim'' dedi. Acılı evlat, Nadir Bey’in peşini bırakmayacağını dile getirdi

Kayıp olan Fatma Çelik'in sevgilisi Veli Bey, Fatma Hanım ile beraberliği olduğunu kabul etti. Gazino işleten Veli Bey, Fatma Hanım'ın da orada çalıştığını söyledi.

Sevim Hanım, herkesin Veli Bey’den korktuğunu, silahla gezdiğini iddia etti.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber