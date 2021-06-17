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ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 17 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izle

Müge Anlı'da bugün, çalıştığı mekanın sahibi ile birlikte yaşadıktan bir süre sonra kayıplara karışan 21 yaşındaki Fatma Çelik'in konusu işleniyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izleme linki.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 17 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izle

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 17 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izle... Müge Anlı canlı yayın bölümüyle bugün ATV ekranlarında. Fatma Çelik nerede? 13 yıldır kendisinden haber alınmayan Fatma Çelik kaybolduğunda 21 yaşındaydı. Şiddet gördüğü sevgilisiyle yaşayan Çelik şüpheli şekilde sırra kadem bastı. Müge Anlı canlı yayın izlemek için linke haberimizden ulaşabilirsiniz. 

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

MÜGE ANLI 16 HAZİRAN ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Bahtiyar Bey’in cesedinin otopsiye götürüldüğünü belirtildi.  

Kızı Aslıhan Hanım, otopside babasını teşhis ettikten sonra ''Belki babam değildir diye umut ettim'' dedi. Acılı evlat, Nadir Bey’in peşini bırakmayacağını dile getirdi

Kayıp olan Fatma Çelik'in sevgilisi Veli Bey, Fatma Hanım ile beraberliği olduğunu kabul etti.  Gazino işleten Veli Bey, Fatma Hanım'ın da orada çalıştığını söyledi.

Sevim Hanım, herkesin Veli Bey’den korktuğunu, silahla gezdiğini iddia etti.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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