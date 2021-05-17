ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 17 Mayıs 2021 Pazartesi Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 17 Mayıs 2021 Pazartesi full izleme linki....

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını inceleyerek soru işaretlerini yanıtlamaya çalışıyor.

19 Yaşındaki Yakup Bakır’dan 47 Gündür Haber Alınamıyor… Hatice Taşdemir Yurda Bırakılan 2 Çocuğunu Arıyor. Hatice Hanım, eşinin bakmaması sebebi ile ayrıldığını, ailesinin yanına gittiğini belirttikten sonra oğlu Fırat Taş’ı da yanında aldığını, 1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra’yı babasına bıraktığını, sonradan 2004’te çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini aktardı.

Nezen cinayeti ile Lütfiye'nin kaybının kilit ismi cezaevinden haber gönderdi, konuşmak istedi, gerekirse mektup yazacağını aktarıp muhabir arkadaşımızın eğer izin alınabilirse yüz yüze röportaj yapacağını söyledi.