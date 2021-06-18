ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 18 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izle
Müge Anlı 18 Haziran 2021 Cuma günü canlı yayınla Türkiye'nin gündemini belirleyen konular işlemeye devam ediyor. 13 yıldır kayıp Fatma Çelik'e ne oldu? Sevgilisinin, kıskançlıktan genç kadının oje sürmesine bile izin vermediği iddia edildi. Aile, Fatma Çelik'in o dönemki sevgilisinden şüpheleniyor. Peki Fatma Çelik cinayete mi kurban gitti? İşte ayrıntılar.
ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 18 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izle... ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de ele aldığı konularla günün en çok izlenen programı. Yıllardır ekranlarda olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Canlı yayınla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının linklerine haberimizde yer verdik. İşte canlı yayın linkleri.
18 HAZİRAN 2021 CUMA MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 18 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE
MÜGE ANLI 17 HAZİRAN PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:30 Kuruluş Osman
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin