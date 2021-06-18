ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 18 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izle... ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de ele aldığı konularla günün en çok izlenen programı. Yıllardır ekranlarda olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Canlı yayınla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının linklerine haberimizde yer verdik. İşte canlı yayın linkleri.

18 HAZİRAN 2021 CUMA MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 18 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

MÜGE ANLI 17 HAZİRAN PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

04:30 Kuruluş Osman

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin