ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 18 Mayıs 2021 Salı Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 18 Mayıs 2021 Salı full izleme linki....

18 Mayıs 2021 Salı günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını inceleyerek soru işaretlerini yanıtlamaya çalışıyor. Nezen Germiyen cinayeti ile ilgili şok iddialar ortaya atıldı.