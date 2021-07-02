ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 2 Temmuz 2021 Cuma Müge Anlı izle

2 Temmuz 2021 Cuma Müge Anlı izleme linki sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında görmeye alışık olduğumuz Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün sezon finaline girecek. Sevilen programda son günlerde Konya'da işlenen Büyükşen cinayeti tüm Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitlemişti. Bugün katilin ortaya çıkacağı iddia edildi. İşte kesintisiz izleyebileceğiniz ATV Müge Anlı izleme linki ve bir önceki günün Youtube tekrar linki.

2 TEMMUZ 2021 CUMA MÜGE ANLI LİNKLERİ

2 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

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