ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 20 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 20 Mayıs 2021 Perşembe full izleme linki....

20 Mayıs 2021 Perşembe günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Program 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanmasıyla başladı. Programda yine birbirinden ilginç konular incelendi. Bir çocuk annesi Seda, eşinin amcasıyla kaçtı. Oğluna dayanamadığını ama artık ev tarafına dönmeye yüzü olmadığını belirten Seda Hanım, herkesten af diledi. Öte yandan Lütfiye Gündüz olayı konuşulmaya devam etti.