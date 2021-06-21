ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 21 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izle
Üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam eden Müge Anlı yeni bir şüpheli kaybın peşinde. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izleme linki.
Faili meçhul cinayetlerin yanı sıra kayıpları da bulan Müge Anlı ve ekibi ele aldığı konular ile adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayın ile bugün de ATV ekranlarında. İşte Müge Anlı 21 Haziran 2021 Pazartesi canlı ve tekrar izleme linkleri...
21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ
MÜGE ANLI 18 HAZİRAN CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE
ATV YAYIN AKIŞI 21 HAZİRAN PAZARTESİ
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Baş Belası