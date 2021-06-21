ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 21 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izle

Faili meçhul cinayetlerin yanı sıra kayıpları da bulan Müge Anlı ve ekibi ele aldığı konular ile adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayın ile bugün de ATV ekranlarında. İşte Müge Anlı 21 Haziran 2021 Pazartesi canlı ve tekrar izleme linkleri...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI LİNKLERİ

ATV YAYIN AKIŞI 21 HAZİRAN PAZARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Baş Belası