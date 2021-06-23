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ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 23 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti işleniyor. Konya'daki evlerinde kızlarının yanında öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri kim? Cinayet anında evde bulunan kızları katil gördü mü? Katil neden çiftin kızlarını öldürmedi? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izleme linki.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 23 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

Hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de izleyicisiyle. Yıllardır şüpheli cinayetleri aydınlatmak için uğraşan Müge Anlı ve ekibi bu kez Konya'da evlerinde katledilen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katillerinin peşinde. İşte Müge Anlı canlı izleme linki.

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 22 HAZİRAN SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

{TITLE_STRIP}Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?

ATV YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN ÇARŞAMBA 

08.00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayeti işlenirken katille göz göze gelen kızları programa katıldı. 

Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü? Çiftin kızları katilin kimliğini gizliyor mu? Çiftin doktor olan oğlu, cinayetle ilgili kardeşi Uğur'dan şüpheleniyor. Çiftin kızları Büşra ağabeyini mi koruyor? Cinayetin ardından önce doktor olan ağabeyiyle kalan Büşra daha sonra Uğur ağabeyinin evine taşındı. Büşra'nın o eve taşınması tepki çekti? Cinayette yengesi ve ağabeyinden şüphelenilirken Büşra'nın onlarla yaşaması herkesi şoke etti. 

{TITLE_STRIP}Müge Anlı sezon finali ne zaman 2021? Müge Anlı anlı ne zaman bitecek 2021?

 

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