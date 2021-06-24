ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 24 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izle
24 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınıyla ATV ekranlarında... Konya'daki evlerinde katledilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katillerine adım adım ulaşılıyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bugünkü yayında. İşte ATV Müge Anlı programı canlı izleme linki.
Faili meçhul cinayetler Müge Anlı'da aydınlatılmaya devam ediliyor. Anlı ve ekibi bu kez Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde sır perdesini aralıyor. Çiftin ölümünde kızları ve oğullarının parmağı var mı? İşte son gelişmeler...
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE
MÜGE ANLI 23 HAZİRAN SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE
ATV YAYIN AKIŞI 24 HAZİRAN PERŞEMBE
00:20 Baş Belası
03:00 Akıncı
05:00 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Büyükşen ailesinin katilini arıyor...Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? Uğur Büyükşen ve eşi Betül Büyükşen'in Necla ve Metin Büyükşen ile mehir nedeniyle kavga ettiği biliniyor? Çifti oğlu ve gelini mi öldürdü? Kızları Büşra katilleri mi koruyor? Osman Büyükşen dünkü canlı yayında feryat ederek anne ve babasının katillerinin bulunmasını istedi. Ünlü sunucu Müge Anlı Osman Büyükşen'in acısını paylaştı. Stüdyoda gözyaşları sel oldu.
Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?