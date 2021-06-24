ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 24 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izle

Faili meçhul cinayetler Müge Anlı'da aydınlatılmaya devam ediliyor. Anlı ve ekibi bu kez Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde sır perdesini aralıyor. Çiftin ölümünde kızları ve oğullarının parmağı var mı? İşte son gelişmeler...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE MÜGE ANLI LİNKLERİ

ATV YAYIN AKIŞI 24 HAZİRAN PERŞEMBE

00:20 Baş Belası

03:00 Akıncı

05:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Büyükşen ailesinin katilini arıyor...Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? Uğur Büyükşen ve eşi Betül Büyükşen'in Necla ve Metin Büyükşen ile mehir nedeniyle kavga ettiği biliniyor? Çifti oğlu ve gelini mi öldürdü? Kızları Büşra katilleri mi koruyor? Osman Büyükşen dünkü canlı yayında feryat ederek anne ve babasının katillerinin bulunmasını istedi. Ünlü sunucu Müge Anlı Osman Büyükşen'in acısını paylaştı. Stüdyoda gözyaşları sel oldu.

Necla ve Metin Büyükşen cinayeti! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim, bulundu mu?