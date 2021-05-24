ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 24 Mayıs 2021 Pazartesi Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 24 Mayıs 2021 Pazartesi full izleme linki....

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen olayda eşinin amcasıyla kaçan Seda Aksu, ısrarla amcası Emir Aksu ile yaşamak istediğini söyleyince Müge Anlı çılgına döndü. Pişman olduklarını söyledikten bir gün sonra karar değiştiren Seda Aksu mutlu bir hayat istediğini söyledi. Müge Anlı "Kiminle mutlu hayat istiyorsun?" diye sordu. Aksu'nun verdiği cevap karşısında stüdyo buz kesti. Yaşananlar karşısında çıldıran Müge Anlı bir gün önce birbirlerini suçlayan tarafların karar değiştirmesi sonrasında şaşkına döndü.