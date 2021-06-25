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  3. ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 25 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izle

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 25 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izle

3 yıl önce evlerinde televizyon izlerken pompalı tüfekle vurularak öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'in katillerine bir adım daha yaklaşıldı. Müge Anlı'ya katılan 3 çocuğu tüm bildiklerini anlatmaya devam ediyor. Katil kim? Tek görgü tanığı çiftin kızları Büşra'ydı. Büşra katilin yüzünü gördü mü? Cinayet mehir nedeniyle mi işlendi? İşte ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linkleri.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 25 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izle

Konya'da işlenen cinayet günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde çocukları Uğur ve Uğur'un eşi Betül'den şüpheleniliyor? Mehir nedeniyle araları açık olan Uğur- Betül çifti ile Necla ve Metin çifti bir süredir iyi anlaşamıyordu. Şüphelerin odağındaki Uğur ve Betül Büyükşen çifti canlı yayında. İşte kesintisiz izleyebileceğiniz  25 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izleme linkleri.

25 HAZİRAN 2021 CUMA MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 25 HAZİRAN 2021 CUMA

MÜGE ANLI 24 HAZİRAN PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE

ATV YAYIN AKIŞI 25 HAZİRAN CUMA

08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

{TITLE_STRIP}Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru, nerede görev yapıyor? Osman Büyükşen evli mi, eşi kim?

{TITLE_STRIP}Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Dönemin karakol komutanı konuştu! Müge Anlı'da yer yerinden oynadı...

{TITLE_STRIP}Necla ve Metin Büyükşen olayı! Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? Müge Anlı Necla ve Metin Büyükşen itirafı geldi mi?

 

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