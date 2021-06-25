ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 25 Haziran 2021 Cuma Müge Anlı izle 3 yıl önce evlerinde televizyon izlerken pompalı tüfekle vurularak öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'in katillerine bir adım daha yaklaşıldı. Müge Anlı'ya katılan 3 çocuğu tüm bildiklerini anlatmaya devam ediyor. Katil kim? Tek görgü tanığı çiftin kızları Büşra'ydı. Büşra katilin yüzünü gördü mü? Cinayet mehir nedeniyle mi işlendi? İşte ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linkleri.

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