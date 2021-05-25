ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 25 Mayıs 2021 Salı Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Mayıs 2021 Salı full izleme linki....

25 Mayıs 2021 Salı günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uysal çifti cinayetinde tanıklar dinlendi. Öte yandan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz'den 36 gündür haber yok. 19 Nisan'dan bu yana hiçbir ize rastlanmadı. Sevgilisi canlı yayında konuştu. Ayrıca Fatma Hanım’ın en son kızı ile görüştüğü ifade edildi. Eniştesi ile kaçan Seda Aksu'nun ise son kararı soruldu. Türkiye'nin gündemine oturan Lütfiye Gündüz'ün eşinden çok çarpıcı itiraflar geldi.