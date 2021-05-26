ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 26 Mayıs 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 26 Mayıs 2021 Çarşamba ı full izleme linki....

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatma Öz'ün kaybında sıcak gelişmeler yaşandı ve ev çevresi didik didik arandı. Müge Anlı, Fatma Hanım hakkında hiç ihbar gelmediğini söyledi. Dün yayın sonrası Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürün Emniyet Müdürlüğü’nün Fatma Hanım’ın evine gittiğini ama çöp kovasına kadar tertemiz olduğunu, evde hiçbir şey olmadığını söyledi. Öte yandan Fatma Öz'ün evli sevgilisi Bahri'nin aynı tarihte bir başka kadınla görüştüğü ortaya çıktı.