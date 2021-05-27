ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 27 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 27 Mayıs 2021 Perşembe ı full izleme linki....

27 Mayıs 2021 Perşembe günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbul Kağıthane’de Hüseyin Sergüvenç’in kaybolduğunu belirten beyefendi, ekibe Sevgi İzi numarasını vererek yardımcı oldu ve ekip Hüseyin Bey’in abisini arayarak bulundu bilgisini aktardı. Ayrıca kayıp 16 yaşındaki genç bulundu, Sevgi İzi ile bir kayıp daha evine döndü…

Fatma Öz'ün evli sevgilisinin görüştüğü kadın canlı yayına katıldı. Öte yandan Ahmet Taşkın'dan yeni bir cinayet iddiası geldi.