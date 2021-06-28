ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izle... Müge Anlı ve ekibi Necla Metin Büyükşen çiftini öldüren katilin peşinde. Çiftin doktor olan çocukları Osman Büyükşen anne ve babasının katilini arıyor. Çiftin kızları Büşra katili gördü mü? Bir şey mi gizliyor? İşte son gelişmeler.

23 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI LİNKLERİ

ATV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI DÜN 25 HAZİRAN 2021 CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, Necla ve Metin Büyükşen cinayeti için özel ekip kuruldu. Jandarma suç araştırma timinden 10 JASAT dedektifinin bir araya geldi.

O dönem askerlik yapan Emre Atmaca stüdyoda. Emre Bey, Büşra 'ın cinayet sonrası gelmesi gereken yolun en kısa yol olduğuna dikkat çekti.