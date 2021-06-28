ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ilk gününde saat 10.00'da ATV ekranlarındaki yerini aldı. 28 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izleme linki haberimizde. Necla Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? Katile adım adım yaklaşılıyor. İşte canlı yayın ve tekrar bölüm linkleriyle Müge Anlı'nın programı.
ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izle... Müge Anlı ve ekibi Necla Metin Büyükşen çiftini öldüren katilin peşinde. Çiftin doktor olan çocukları Osman Büyükşen anne ve babasının katilini arıyor. Çiftin kızları Büşra katili gördü mü? Bir şey mi gizliyor? İşte son gelişmeler.
23 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ
MÜGE ANLI 25 HAZİRAN CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE
ATV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN PAZARTESİ
08.00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
MÜGE ANLI DÜN 25 HAZİRAN 2021 CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?
Müge Anlı, Necla ve Metin Büyükşen cinayeti için özel ekip kuruldu. Jandarma suç araştırma timinden 10 JASAT dedektifinin bir araya geldi.
O dönem askerlik yapan Emre Atmaca stüdyoda. Emre Bey, Büşra 'ın cinayet sonrası gelmesi gereken yolun en kısa yol olduğuna dikkat çekti.