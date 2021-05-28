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ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Mayıs 2021 Cuma Müge Anlı izle

Müge Anlı canlı yayını bugün 28 Mayıs 2021 Cuma full izleme linki ile haberimizde. Hafta içi her gün gündemi belirleyen konularıyla ekrana çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını bugün kesintisiz canlı izlemek için ATV linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Mayıs 2021 Cuma Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte  Müge Anlı canlı yayını bugün 28 Mayıs 2021 Cuma full izleme linki....

28 Mayıs 2021 Cuma günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 28 MAYIS 2021 CUMA

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Evden alışveriş yapmak üzere çıkan ancak anne ve babasından 8 gündür haber alamayan Yusuf Turhan, kan donduran ayrıntılar verdi. Yusuf Turan, "Babam, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kesti" ifadelerini kullandı.

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