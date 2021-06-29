ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 29 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izle
Müge Anlı ve Tatlı Sert programı 29 Haziran Salı canlı yayınıyla ATV ekranlarında. Sevilen programda Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde sona doğru geliniyor. Osman Büyükşen anne ve babasının katilini bulabilecek mi? Büşra Büyükşen'in sakladığı bir şeyler mi var? İşte son gelişmeler ile 29 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izleme linki.
Gündüz kuşağının sıkı takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de canlı yayınıyla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Faili meçhul cinayete kurban giden Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü. Oklar çiftin gelini Betül ve ailesini gösteriyor. İşte ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linki.
29 HAZİRAN 2021 SALI MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 29 HAZİRAN 2021 SALI
MÜGE ANLI 28 HAZİRAN PAZARTESİ TEKRAR İZLE YOUTUBE
ATV YAYIN AKIŞI 29 HAZİRAN SALI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı