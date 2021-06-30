ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 30 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle
30 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izleme linkleri haberimizde. Müge Anlı ve ekibi katillerin peşinde iz sürmeye devam ediyor. Konya'da cinayete kurban giden Necla ve Metin Büyükşen çiftinin yakınları stüdyoda. İşte kesintisiz izleyebileceğiniz ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linki.
ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 30 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle... Hafta içi günlerinin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine gündemi belirleyen konular işleniyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Konya'daki faili meçhul cinayet yakından takip ediliyor. Peki katiller kim? Cinayeti kim, neden işledi? İşte Müge Anlı canlı yayın izleme linki.
30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
MÜGE ANLI 29 HAZİRAN SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE
ATV YAYIN AKIŞI 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 5
21:55 Kalp Yarası