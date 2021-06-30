ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 30 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle... Hafta içi günlerinin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine gündemi belirleyen konular işleniyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Konya'daki faili meçhul cinayet yakından takip ediliyor. Peki katiller kim? Cinayeti kim, neden işledi? İşte Müge Anlı canlı yayın izleme linki.

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI LİNKLERİ

ATV YAYIN AKIŞI 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 5

21:55 Kalp Yarası