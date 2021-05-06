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ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 6 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı izle

Müge Anlı canlı yayını bugün 6 Mayıs 2021 Perşembe full izleme linki ile haberimizde. Hafta içi her gün gündemi belirleyen konularıyla ekrana çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını bugün kesintisiz canlı izlemek için ATV linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 6 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte  Müge Anlı canlı yayını bugün 6 Mayıs 2021 Perşembe full izleme linki....

6 Mayıs 2021 Perşembe günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE 

MÜGE ANLI 5 MAYIS ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 5 Mayıs 2021Çarşamba Müge Anlı izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ardı ardına ortadan kaldırılan iki kadın olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Lütfiye Gündüz kaybolduğu 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? sorusuna yanıt arandı. Müge Anlı, Lütfiye Hanım’ın kaybolmadan 20 gün önce ahlak polislerinin Lütfiye Hanım’ın evini bastığını, Nurullah Bey’in, Duran Bey’in, Gökhan’ın, Gamze’nin, Eyvaz’ın da evde olduğunu yani 3 ay 6 ay boyunca görmedim demesinin yalan olduğunu açıkladı. Duran Bey’in ise ifadesinde evdekiler bizim akrabamız dediğini okudu. Ayrıca kayıp Lütfiye Gündüz'ün kuzeni konuştu...

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