ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 7 Mayıs 2021 Cuma Müge Anlı izle

ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE | Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bugün de veriliyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 7 Mayıs 2021 Cuma full izleme linki....

7 Mayıs 2021 Cuma günü ekrana gelecek olan programda yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybının araştırıldığı programda Kayınvalide Hamiyet ve arkadaşı Müberya ifade verdi. İç içe geçen ilişkiler ve ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor. Müge Anlı, Ahmet Taşkın ile Nurullah Bey arasında olan problemin aslında Nezen cinayetinde de konuşulduğu, ama isim verilmediği için yeni anladıklarını dile getirdi.

Ahmet Taşkın’ın Nezen cinayetindeki röportajında, bir kadın diye bahsettiği kişinin Lütfiye Hanım olduğunun anlaşıldığı, kolundan altınları aldım, dövdüm diye anlattığı açıklandı. Müge Anlı, bir çıkar çatışması olduğu için Yasin Bey’in sözde insanlık görevini yaptığının altını çizdi. Yasin Bey, Lütfiye Hanım Ahmet Taşkın’ın yanından döndüğünde normal olduğunu, huzursuzluk sezmediğini ifade ederken Nurullah Bey, Lütfiye Hanım’ın Ahmet Taşkın’dan sürekli kaçtığını, çok korktuğunu ileri sürdü.