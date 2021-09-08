ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 8 Eylül 2021 Çarşamba Müge Anlı izle

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 8 Eylül 2021 Salı Müge Anlı izle günün en çok aranan başlıkları oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı canlı ve tekrar izleme linkleri.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

ATV ekranlarından bugün yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 8 Eylül 2021 Çarşamba günkü canlı yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM 7 EYLÜL 2021 FULL İZLE

7 Eylül 2021 Salı Müge Anlı izle dün en çok aranan başlıklardan biri oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı canlı ve tekrar izleme linkleri.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hatay'da birlikte yaşayan Şen kardeşler evlerinde vahşi bir cinayete kurban gitti. 80 yaşın üzerindeki iki kardeşin ölümü ailelerini yasa boğarken katilleri ise hala dışarıda dolaşıyor. Bir yıldan fazla süredir iki kardeşin katili aranırken aile çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Birlikte yaşayan kardeşlerden evli olan kardeşin eşinin yatalak olduğu ve bu nedenle evde bakıcı olduğu öğrenilirken o gece bakıcının evde olması ve evdeki cinayeti hiçbir şekilde duymaması kafalarda soru ve işareti ve şüphe uyandırdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine röportaj veren bakıcı gözyaşlarını tutamazken kendisinin cinayetle bir alakası olmadığını söyledi. Ancak programda gündeme gelen iddialar sonrasında bakıcının kayıplara karıştığı ve hiçbir şekilde telefonlara bakmadığı öğrenildi. Bakıcının eski eşi de bugün canlı yayına katılarak bakıcı ile ilgili akıl almaz iddialarda bulundu.