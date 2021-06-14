ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 14 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izle

14 Haziran 2021 Perşembe Müge Anlı izleme linki sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmakta. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ve Tatlı Sert bugün de izleyicileriyle buluştu. İşte canlı yayın izleyebileceğiniz ATV linki ve tekrar bölümlerin olduğu Youtube linki...

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI LİNKLERİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

27 yaşındaki Abdulkadir Dursun'a ne oldu? 6 Haziran'da İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanına giden ve o andan itibaren kendisinden bir daha haber alınamayan Dursun nerede?

Kaybolmadan bir süre önce polislik sınavına giren Abdulkadir Dursun sınavdan geçemedi ve çevresine de borcu vardı. Peki Dursun'un başına ne geldi? Bu detaylar üzerinde duran Müge Anlı ve ekibi genç adamı arama çalışmalarına devam ediyor.