ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 14 Şubat 2022 Pazartesi günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 14 Şubat 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 14 Şubat 2022 Pazartesi gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"Safiye Çallı'nın yaşamında neler değişti? Yine inandı, aynı hüsranı tekrar yaşadı. Sevgililer gününde Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Cüneyt Demiral canlı yayında... ''Sevgililer günü diye benim canımı sıkmaya çalışıyor...'' Kaybolduktan 13 gün sonra bulunmuştu, Abdullah Şenel ile evlilik kararı aldı. Önce baba evinden sonra koca evinden kaçan Nilüfer Karadoğan nerede? Kahraman çiftinin hayatında neler değişti? Çalınan 130 bin liraları dönüm noktası oldu. Çift adliyeye giderek tekrar şikayetçi oldu."

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI İZLE 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLERİ

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