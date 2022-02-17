ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 17 Şubat 2022 Çarşamba günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 17 Şubat 2022 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde....

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 17 Şubat 2022 Perşembe gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"21 yaşındaki üniversiteli 6 gündür kayıp. 21 yaşındaki Edanur Küçükşentürk 6 gündür nerede? 18 yaşındaki Munise Dülger nerede? Sosyal medyadan tanıştığı kişinin yanında mı? Çizdiği resimler ailesini endişelendirdi. Ailesine not bırakıp ortadan kaybolan genç kız nerede? Ayhan Gülep'ten 4 yıldır haber yok. Kavga ettiği kişilerin olayla bağlantısı ne? Türkücü sevgilinin kuzeni konuştu. Türkücü sevgilinin nişanlısı hakkında çarpıcı iddialar... Cüneyt Demiral'ın nişanlısı canlı yayında... Edanur Küçükşentürk annesini aradı. ''Dönmeyeceğim, Kadir ile evleneceğim'' dedi."

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE.

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