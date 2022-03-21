ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 21 Mart 2022 Pazartesi günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 21 Mart 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 21 MART 2022 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 18 Mart 2022 Pazartesi gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"Ayten Kahraman'ın yıkılan hayalleri... Aşka inandı, 5,5 Milyon liralık borca girdi. Sevgilisine 5,5 milyon lira kaptırdığını iddia ediyor... Çeyrek asırlık kavga, öfke, misilleme... 71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? Yakınları neden torunundan şüpheleniyor? Dursun Zehir'in yeğeni konuştu. "Torunu evinden neden para aldı?" dedi. Birbirinden şüphelenen aile üyeleri canlı yayında..."

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 21 MART 2022 FULL İZLE