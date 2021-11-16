Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıRestoran Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Restoran Müdürü Maaşları ve İş İlanlarıAhmet Kaya mahur beste 2021 | Ahmet Kaya sözleri, şarkıları, görselleri , anma mesajları 2021Müdür (Anaokulu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Müdür (Anaokulu) Maaşları ve İş İlanlarıŞeyma Subaşı derdini anlatmaya çalıştı ama anlayan olmadı! Akıllara Killa Hakan'ı getirdi!ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTubeKalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSosyal medya hesabından duyurdu! Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!A Milli takımın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu! İşte Stefan Kuntz'un kader maçındaki kadrosu!Şekere zam mı geldi, ne kadar geldi 2021? Şeker fiyatları ne kadar oldu 2021?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde katil kim? Zeynep Ergül hakim karşısında neler söyledi? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i haftanın ilk gününde izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün birbirinden farklı konuları ele alarak seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni haftanın ilk gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı tekrar izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube haberimizde... 

ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 16 KASIM 2021 CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Zeynep Ergül mahkemede ne söyledi? 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? Tüm olaylara dair detayların ele alınacağı bugünkü bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MÜGE ANLI 16 KASIM PAZARTESİ CANLI İZLE

ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

 

Müge Anlı, Habip Bey'in adliyeye sevk edildiğini, önce savcı karşısında çok pişman olduğunu söylediğini sonra da kasten öldürme suçu ile Maltepe cezaevine gönderildiğini söyledi. Muharrem Elbay olayında, Mehmet Bey'in kızı, herkesin inkar etmesinin kendilerini çok üzdüğünü ama adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getirdi. Avukat, duruşmanın yarım saat sürdüğünü, tahliye talebinin reddedildiğini, tutukluluğa karar verildiğini, mahkeme heyetinin Müge Anlı programını izleyeceğini, karara sonra verileceğini söyledi. Mehmet Bey'in kızı, Zeynep Hanım'ın hastayım diyerek tahliyesini istediğini belirtirken Mehmet Bey'in yakını da bunların hep senaryo olduğunu, Cahit Bey'in hep ceset yoksa cinayet de yoktur dediğini ama öyle olmayacağını dile getirip Müge Anlı'ya teşekkür etti. Duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi. Müge Anlı, aranmadık yer kalmadığını, Müslüme'nin hala olmadığını, bir kan izinin bulunduğunu söyleyip çocuklar için 3 günlük kritik sürenin olduğunu, Müslüme ormanda bulunsa bile hayatta olmamasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti. 2,5 yaşındaki yörük kızı Müslüme, 6 gündür kayıp... Selva Hanım, kızının ayak izlerini gördüğü yolu gösterdi ve kızının ayak izlerini en son orada yitirdiğini, bu yolun dağlık alana çıktığını, o bölgede başka çadırın olmadığını, o noktanın çadıra 300 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Selva Hanım, kızı asfalt yola çıkmışsa birisinin görüp alıp götürmüş olabileceğini, kızını sahipsiz görmüş olabileceklerini söyledi. Müslüme'nin yakınları da Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğini dile getirdi. Radyocu genci ablası ve sevgilisi mi öldürdü? Mehmet Karahan'ı nasıl yok ettiler?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT