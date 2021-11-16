Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün birbirinden farklı konuları ele alarak seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni haftanın ilk gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı tekrar izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTube haberimizde...

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Zeynep Ergül mahkemede ne söyledi? 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? Tüm olaylara dair detayların ele alınacağı bugünkü bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, Habip Bey'in adliyeye sevk edildiğini, önce savcı karşısında çok pişman olduğunu söylediğini sonra da kasten öldürme suçu ile Maltepe cezaevine gönderildiğini söyledi. Muharrem Elbay olayında, Mehmet Bey'in kızı, herkesin inkar etmesinin kendilerini çok üzdüğünü ama adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getirdi. Avukat, duruşmanın yarım saat sürdüğünü, tahliye talebinin reddedildiğini, tutukluluğa karar verildiğini, mahkeme heyetinin Müge Anlı programını izleyeceğini, karara sonra verileceğini söyledi. Mehmet Bey'in kızı, Zeynep Hanım'ın hastayım diyerek tahliyesini istediğini belirtirken Mehmet Bey'in yakını da bunların hep senaryo olduğunu, Cahit Bey'in hep ceset yoksa cinayet de yoktur dediğini ama öyle olmayacağını dile getirip Müge Anlı'ya teşekkür etti. Duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi. Müge Anlı, aranmadık yer kalmadığını, Müslüme'nin hala olmadığını, bir kan izinin bulunduğunu söyleyip çocuklar için 3 günlük kritik sürenin olduğunu, Müslüme ormanda bulunsa bile hayatta olmamasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti. 2,5 yaşındaki yörük kızı Müslüme, 6 gündür kayıp... Selva Hanım, kızının ayak izlerini gördüğü yolu gösterdi ve kızının ayak izlerini en son orada yitirdiğini, bu yolun dağlık alana çıktığını, o bölgede başka çadırın olmadığını, o noktanın çadıra 300 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Selva Hanım, kızı asfalt yola çıkmışsa birisinin görüp alıp götürmüş olabileceğini, kızını sahipsiz görmüş olabileceklerini söyledi. Müslüme'nin yakınları da Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğini dile getirdi. Radyocu genci ablası ve sevgilisi mi öldürdü? Mehmet Karahan'ı nasıl yok ettiler?