4 çocuk annesi Yeliz Kibiz, her şey o kahveyle başladı diyerek, Yadigar beyin kendisine yaptıklarını bir bir ortaya döktü. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 1 Aralık 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (1 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 30 KASIM 2021?

8 gündür kayıp olarak aranan 4 çocuk annesi kadın bulundu. Yadigar Bey, sabahları Yeliz Hanım ile kahvaltı yaptıklarını akşamları da çay içmeye giderlerken eşinin hep "Yadigar bak beni çağırıyorlar" dediğini, garip davrandığını dile getirdi. Müge Anlı zaten bu anlatılanların normal olmadığına dikkat çekince Yadigar Bey, herkesin hatası olabileceğini, cezasını yatıp çıktığını, cezasını çektiğini, sorunu varsa kanuna gidilmesini istedi. Bulunan kadın konuştu. Ekip, yayının ardından ihbarın geldiği yere gitti ve Yeliz Hanım bulundu. Yeliz Hanım, sağlığının sıhhatinin yerinde olduğunu ama sokaklarda yattığını, arkadaşında yemek yediğini, kalacak yeri olmadığını, ayrı ev tutup çocukları ile durmak istediğini söyledi. Ekip ile yemeğe giden Yeliz Hanım, 2 buçuk senedir şiddet gördüğünü, küfür duyduğunu, kaçtığı günden beri Silivri'de orada burada kaldığını belirtti. Canlı yayına bağlanan kadın konuştu. Telefondaki hanımefendi, Esenyurt'tan aradığını, televizyonda Yadigar Bey ve Yeliz Hanım'ı görünce tanıdığını, Yadigar Bey'in Esenyurt'ta kimin evinde kalıp ne yaptığını çok iyi bildiğini, hocayım diye insanları kandırdığını, 12 bin TL para gittiğini, sonra indirimle 8000 TL'ye düştüğünü belirtti. Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi yakalandı. Müge Anlı, Adana Emniyeti'nin soruşturma yaptığını, dün akşam saatlerinde cinayet şüphelisi Tolga Avcı'nın cezaevi arkadaşının evinde gözaltına alındığını, Tolga Bey'in "Ebubekir yüzünden kendisine sıktı, ben öldürmedim" dediğini aktardı ve alkışları Adana Emniyeti'ne gönderdi.