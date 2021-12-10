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ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Emine Karayılan hem kocasından hem de parasından oldu... Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 10 Aralık 2021 Cuma gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 9 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Emine Karayılan, maddi manevi dolandırıldığı için stüdyoda hüngür hüngür ağladı. Peki, istediğini alabilecek mi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 10 ARALIK 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (10 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 10 ARALIK 2021

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 9 ARALIK 2021

 

İddiaların odağındaki komşu konuştu. Ayşe Hanım eşinin aradığını bu Dilek olayı ne dediğini, kendisinin de "Ben altınlarını almadım ama yine de geri verdim" dediğini, eşinin "Ben artık istemiyorum, boşanıp Antep'e gideceğim" dediğini ve çekip gittiğini söyleyip ağladı. Ayşe Hanım, Emine Hanım'ın yüzünden bunların olduğunu, kendisini kıskandığı için bunu yaptığını, amacına ulaştığını iddia etti. Emine Karayılan'ın annesi konuştu. Ayşe Hanım, kızına Ayşe'nin komşu geldiğini, kendisinin "Kızım dedikodular çok, komşun Ayşe'ye çok güvenme, çok iyi şeyler duymadım" dediğini, kızının yine komşuya yapıştığını, kızının define için Ayşe'ye altın verdiğini, Ayşe'nin de o adama altınları verdiğini söyledi. Yayına bağlanan Mustafa Bey, Adem Bey ile İnallı'da tekstil bölgesinde oturduklarını dile getirirken Adem Bey gerçekten Mustafa Bey'den 1800 TL para almışsa ömür boyu Mustafa Bey için çalışacağını söyledi. Mustafa Bey, Adem Bey'in "Altın, kazı define işi var" dediğini, kendisinin de para verdiğini dile getirdi. Yayın ihbar kabul edildi. Müge Anlı, Gaziantep emniyeti dolandırıcılık büro amirliğinin yayını izlediğini, Emine Hanım'ın şikayetçi olması sonrasında inceleme başlatacaklarını açıkladı. Birsen Demirok'tan 4 gündür haber alınamıyor...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

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