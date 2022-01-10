Fatma Anladı'nın kocasını kim öldürdü? Darp edilerek mi öldü? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 10 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (10 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatma Korkmaz yeni bir hayata başlıyor. 74 yaşından sonra kimliğine kavuşacak. Fatma Hanım makyaj yaptığını, ilk geldiği günle şimdi farklı olduğunu söyleyip önce Allah'a sonra Müge Anlı'ya teşekkür etti. Fatma Hanım anju olması gerektiğini dile getirdi. Müge Anlı, Fatma Hanım'ın neden bu kadar beklemiş olduğunu düşündüğünü, dün Elit İstanbul Tıp Merkezi'ne götürdüklerini, anju yapılmasına karar verildiğini ama daha kimliği olmadığını söyledi. Osman Ilgın'ın 25 yıllık evlat hasreti. Osman Bey, ilk eşinin öldüğünde oğlunun 4 yaşında olduğunu, birisine para verdiğini oğluna baktırdığını ama oğluna çok kötü davrandıklarını, oğlu sarılık hastalığına yakalanınca hemşire Şükran Hanım'ın ben bakarım dediğini, oğlunu verdiğini, giderken oğlunun çok ağladığını anlatıp ağladı. Osman Bey, oğlunu sadece bir kere görmek istediğini, imkanı olmadığı için önceden arayamadığını, hastalanıp ameliyat olduğunu, bir kere görünce bir daha rahatsız etmeyeceğini dile getirdi. Darp edildiğini eşine söyleyen gizli tanık konuştu. Hanımefendi, bir tanıdığın "Ecevit'i kahvede dövmüşler, eşi neden gömüyor bunu, kahvede olay oldu." Dediğini, Ecevit Bey'in alkol içtiğini ama kimseye zararı olmadığını, Fatma Hanım'ı hep gördüğünü, eşi ile gayet iyi olduklarını söyledi. Hanımefendi, Ecevit Bey'i olay günü kapıda gördüklerini, istifra ediyor ya da tuvaletini yapıyor diye düşündüklerini, bilenlerin anlatmasını istedi. 4 yaşındayken evlatlık verdiği oğlu bulundu.