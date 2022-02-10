ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 10 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Merve Yöndem, annesine kavuşabilecek mi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 10 ŞUBAT 2022

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MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 9 ŞUBAT 2022

Birbirine düşen aile bireyleri karşı karşıya... Gönül Hanım'ın amcası Mehmet Bey, ilk eşinin intihar etmesine vesile olanın Gönül Taşan, Ayten Taşan olduğunu, maşa olarak da kız kardeşi Hürü Hanım'ın kullanıldığını, ilk eşinin strese sürüklendiğini, muska yapıldı denildiğini, kendi evinde de muskalar bulunduğunu, domuz yağı bulduğunu, yeğeni Gönül Hanım ve annesinin başkalarına da bunları yaptığını iddia etti. Gönül Hanım kendisinin muska işi ile ilgisi olmadığını, babasının kendisi hasta diye birilerinin yönlendirmesi ile hocaya gittiğini söyledi. Aydın Çırakkoca'nın iş arkadaşı canlı yayında. Telefondaki beyefendi, Aydın Bey'e sorusu olduğunu, Antalya'da Aydın Bey ile aynı otelde çalıştıklarını, dikmen kavşağında oturduğunu, Aydın Bey'in servise 6-7 aydır oradan binmediğini, sorunca "Bizim işlerimiz biraz karışık, babam birine para kaptırdı, annem o bayanın yanına kaçtı, ben de annemin yanına gittim. Annemin zoru ile beni bir bayanla evlendirdiler" dediğini iddia etti. 30 yaşındaki Fuat Durdağı'na ulaşılamıyor. Müge Anlı, Yıldız teyzenin oğlundan haber alamadığını, Tekirdağ'da yaşadıklarını 1 sene önce en son oğlu ile görüntülü konuştuğunu bir daha haber alamadığını söyledi. 30 yaşındaki Fuat Durdağı bulundu. Fuat Bey'in bulunduğunu, Doğu Beyazıt'ta Aralık ayından beri cezaevinde olduğunu açıkladı ve 12 suç kaydı olduğunu, eşinin de ben haber alamıyorum dediğini, boşanma davası açtığı açıklandı.