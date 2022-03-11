ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Cemile Özdemir, Türkiye'de deprem etkisi yarattı. ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Mart 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 11 MART 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (11 Mart 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 10 MART 2022?

Fethiyeli çoban çift cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Çifte cinayetin katil zanlısına tutuklama... Cinayet şüphelisi komşunun eşi konuştu. ''Ben de çok üzüldüm iki can gitti'' dedi. Kızını darbeden damadı ile neden görüştü? İçi kan ağlayan bir anne, çırpınan bir teyze. ''Yüzünü unuttuğum'' dediği kızı canlı yayında... Cemile Özdemir'in kızı iddiaları yanıtlıyor. ''Karım annemi kaçırdı, babasına gelin yaptı?'' dedi. Kuzenini de mi benzer bir oyunun içine çekti? Çöpçatan geline pahalıya patlayan oyun....