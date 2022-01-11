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  3. ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Paslı çiftini kim öldürdü? Detaylar için programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Paslı çiftini kim öldürdü? Çoban çift dedikodulara mı kurban gitti? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 11 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (11 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 11 OCAK 2021

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kan donduran cinayette şüphe çeken detaylar. Kadir Bey, 9 Mart tarihinde kardeşinin ve eniştesinin pusu kurularak öldürüldüğünü, evden motorla çıktıklarını, 20 dakika gibi bir süre sonra öldürüldüklerini, Ali isimli çobanın "Cahit'i ortadan kaldırmak lazım" diye insanlara söylemde bulunduğunu, Ali Bey'in silahının birkaç gün önce silahının kaybolduğunu belirtti. Kadir Bey, Broadway bir taksinin ablasının ve eniştesinin evinin oralara çok takıldığını söyledikten sonra Halil Avcı'nın bunu açıklamasını, belki de ablası ve eniştesinin hazine işleri ile uğraştığını, ondan kaynaklı da öldürülmüş olabildiğini dile getirdi. Çifte cinayetin sebebi köyde yayılan dedikodular mı?

Ali Bey, kendi motorunun arkasına Hatice Hanım'ı aldığını söyleyince Müge Anlı, niye ikisinin de birbirinin eşini aldığını sordu. Ali Bey, Cahit Bey'in motorunun koltuğunun eski olduğunu, kendisininki yırtılmasın diye onun eşini aldığını, kendileri motorla bu şekilde köye girince köydekilerin dedikodu çıkardığını, bir daha da kimsenin eşini motora almadığını söyledi. Komşusu silahının çalındığını neden söylemedi? Mehmet Sait Karaşahin'in çarpıcı iddiaları... 22 yaşındaki genç eşi ve çocuğunu 5 aydır göremiyor. Mehmet Bey eşi ile kaçarak evlendiklerini bu sebeple eşine sahte altın takmak zorunda kaldığını, eşinin de kabul ettiğini, kayınvalidesinin kendilerini muska ile ayırmaya çalıştığını, eşinden ayrılıp Gaziantep'e gittiğini, kendisinin de muska yaptırdığını, eşinin kendisine geri döndüğünü söyledi. Mehmet Bey eşinin kendisinden yine gittiğini, kayınvalidesinin alıkoyduğunu, çocuğunun da alıkonulduğunu, kayınvalidesinin altınların gerçeklerini istediğini dile getirdi.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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