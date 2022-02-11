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ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 11 Şubat 2022 tarihli yayını merak ediliyor. Gönül Taşan'ın annesinin kapı komşusu konuştu. Bayram Bey, canlı yayına çıkmadan 3-4 gün önce Ali Bey'in sofi gibi gezdiğini söyledi. Detaylar için programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linkleri haberimizde...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 111 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Gönül Taşan'dan yeni itiraflar... Merve Yöndem, annesine kavuşabilecek mi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 11 ŞUBAT 2022 

Müge Anlı'nın bugünkü (11 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 10 ŞUBAT 2022

Gizli tanık, 8-9 sene önce Antalya'dayken Gönül Hanım'ın "Sizi evlendireyim muska yapayım" dediğini, 4 arkadaş olduğunu, Gönül Hanım'ın 4 muska yaptığını, zorla sattığını, şansınız kapalı evlenmeniz lazım, bunu almazsan 40 gün içinde öleceksiniz dediğini, sonra kaçarak kurtulduklarını dile getirdi. Hanımefendi her bir muskanın 450-500 TL civarı olduğunu, yazın çalışıp kazandıkları tüm parayı kadının eline verdiklerini, ilk başta inandıklarını, sonra inanmadıkları için kaçtıklarını belirtti. Gönül Taşan'ın annesinin kapı komşusu konuştu. Bayram Bey, canlı yayına çıkmadan 3-4 gün önce Ali Bey'in geldiğini, göbeğine kadar sakalı olduğunu, fes taktığını, hacı gibi gezdiğini, herkesin de bu insanlar kendilerine bir şey yapar diye korkup bir şey söyleyemediklerini söyledi. Gönül Taşan ve arkadaşlarının yaşadığı eve gidildi. Hürü Hanım, Gönül Hanım'ın apartmanının ilk katında kaldığını dile getirirken Aydın Bey, annesi ve eşi ile üçünün beraber yaşadığını, çalışıp eşyalar alacaklarını belirtti. Zehra Hanım da maaşı ile her giderini karşıladığını, köle falan olmadığını savundu. İkinci kata çıkıldı ve Ali Bey anne babasının kendilerini bırakıp gittiğini, babasının kahvede oturmaktan balığa gitmekten başka bir şey yapmadığını, kendilerinin kardeşi ile çalışıp kazandıklarını, yerler satılırken de ailesinin biliyor olduğunu iddia etti. Annesi kızının kaybolduğunu gizledi mi? Hayriye Hanım bu raddelere geleceğini bilmediğini, bir tek onun değil telefonunda çok dosya çoğalınca sildiğini, kızının kaybından endişeli olduğunu, Instagram'dan 1 buçuk ay sonra geleceğim dediğini ama ortada olmadığını söyledi.

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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