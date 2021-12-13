Birsen Demirok'a söz doğdu. Peki, istediğini alabilecek mi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 13 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

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Müge Anlı, sevgi izinin öneminden söz etti. Dün İstanbul'da Bahçelievler'de bir vatandaşın kaybolduğunu, sevgi izi sayesinde bulunduğunu söyledi. Eşinin askerlik arkadaşıyla gitmişti, 5 gündür kayıp olan Birsen Demirok bulundu. Müge Anlı, Birsen Hanım'ın bulunduğunu açıkladı, stüdyoya geldiğini, gerçekten Halil Bey'e kaçtığını, 3 gün sonra düğünümüz olacak bugün kına gecesi için alışveriş yapacaktık dediğini, kadının evli olduğunu unuttuğunu söyledi. Birsen Hanım stüdyoya geldi. Halil Bey'in annesine kaynanam dedi ve kaynanasının kendisine hızma aldığını, yüzük aldıklarını anlattı. Birsen Hanım, eşinin hiç kendisine bakmadığını, git çalış dediğini, asla çalışmadığını dile getirince Emirhan Bey, kendisinin hala yırtık ayakkabı ile gezdiğini, eşi ne istedi de yapmadığını, eşi gittiğinde pişman olacağını iddia etti. 6 gündür kayıp olan Rumen uyruklu Anica Popescu bulundu. Müge Anlı, Anica Hanım'ın kış kampında olduğunu, Bağcılar'da zabıtanın bulduğunu, Ataşehir kış kampına yerleştirildiğini, adres bilmediği için yardımcı olamadıklarını dile getirdi. Av tüfeğiyle sırtından vuruldu. 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun katili kim?