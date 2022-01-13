Cahit ve Hatice Paslı çiftini kim öldürdü? Çoban çift dedikodulara mı kurban gitti? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 13 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 13 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (13 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Paslı çiftini kim, neden öldürdü? Cinayetin sebebi köyde yayılan söylentiler mi? Zihni Bey kendisinin eskiden sınıf öğretmeni olduğunu, öğretmenlik yaparken kader dolayısı ile hasbelkader bu olayı yaşadığını dile getirdi. Özay Bey, Zihni Bey'in çift öldürüldüğünde köyde olmadığını, araştırılmasını isterken Zihni Bey kendisinin kaçak olarak o evde kaldığını söyledi. Zihni Bey, Sultan Hanım ve Özay Bey'in Cahit Bey'in evine olay olacağı gece ziyarete girdiğini, Cahit sabah nereye gidecek diye takip etmek için gittiklerini iddia etti. Özay Bey, Cahit Bey'in evine gitmediklerini dile getirdi. Komşu Nuray Hanım, Vesile Hanım'ın "Nuray'ın benim eşimle ilişkisi var" diye dedikodu çıkardığını, gidip Vesile Hanım ile konuştuğunu, kendisine hareketler yaptığını, kendisinin de "Hatice'yi öldürttün sıra bana mı geldi" dediğini, Vesile Hanım'ın "Elimden gelse seni de öldürteceğim" dediğini aktardı. Nuray Hanım, Vesile Hanım'ın Hatice Hanım için köyde herkese eşimle ilişkisi var dediğini, köydeki herkesin bildiğini, Hatice Hanım ölmeden önce bu dedikodunun çıktığını, 3-4 ay sonra öldüğünü, kendisi de iftira aldığından korkudan gidip şikayette bulunduğunu söyledi. Mithat Bey, çadırlar arasında 500-600 metre mesafe olduğunu, Sait Bey'in kendisine Cahit ile Hatice öldü dediğini, olay yerine gittiklerini söyledi. Mithat Bey, keçileri falan Cahit Bey ile çalmadığını, çalmadığını, görmediğini dile getirince Ali Bey o zaman kimin keçileri çaldığını sordu. Mithat Bey, kendisinin Cahit Bey öldükten sonra bile keçilerinin çalındığını, 7-8 malın çalındığını, herkesin malının çalındığını iddia etti.