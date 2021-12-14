Eşinin pideciye kaçmasını gururuna yediremeyen Serkan Kıyak, intihar ederek yaşamına son verdi. Müge Anlı'dan, Kıyak hakkında açıklama... Meliha Özsu'nun katili kim? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 14 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 14 ARALIK 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

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Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlekli sandalye... Müge Anlı, Serkan Bey'in yayından gittikten sonra eşi ile barışmaya çalıştığını, eşi istemeyince de daha sonra hayatına son verdiğini, evde ölü olarak bulunduğunu, intihar ettiği üzerinde durulduğunu, üzüldüğünü, zira bugün Serkan Bey'i İstanbul'a beklediklerini, Zahide Yetiş'in programına alacak olduklarını, kendisinin de mutfağa onunla girecek olduğunu söyledi. Müge Anlı, Serkan Bey'e psikiyatristten yardım al dediklerini, onu da kabul etmediğini, ihanet acısının birini kaybetme acısı ile denk olduğunu ama zaten Serkan Bey'in yayına gelirken de eşinin aslında o adama kaçtığını bilerek geldiğini dile getirdi. Anica Hanım ve kızı Magdelena Hanım kavuştu, Sevgi İzi yaptırdı. Günlerdir kayıp olan iki arkadaş Duygu ve Emre bulundu ve ailelerine teslim edildi. 16 yaşındaki Medine İnan bulundu, baba ve babaanne de çocuk büro amirliğinde kavuştular. Cemile Hanım, Müge Anlı kendilerini programa kabul ettiği için torununa kavuşturduğu için teşekkür etti. Meliha Özsu'nun katili kim? Fahrettin Bey, Şeyho'nun ve arkadaşlarının kendi adını kullanarak o eve girdiğini, ne amaçla oraya girdiğini bilmediklerini, yer falan söylemediğini, madde saklayacak olsa arkadaşına söylemeyeceğini, güvenmeyeceğini vurguladı.