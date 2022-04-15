ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 15 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Mehmet Aydın'a 12 yıldır kimse ulaşamıyor... Durmuş Yanmaz'ın katili kim? ATV Müge Anlı canlı izle bugün 15 Nisan 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 15 NİSAN 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (15 Nisan 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

65 yaşındaki 4 çocuk babası Durmuş Yanmaz 2017'de cinayete kurban gitti... Birbirinden şüphelenen eşi ve komşuları karşı karşıya. Evinin kapısını 3 kez çaldılar, 4 kurşunla öldürdüler... Cinayetin tek görgü tanığı o anları anlatıyor... Cinayet gecesi neler yaşandı? 65 yaşındaki Durmuş Yanmaz'ı kim, neden öldürdü?

Ali Toprak cinayeti davasında karar. Eşine haksız tahrik indirimi en üst sınırdan uygulandı...

Derya Cihan'a pahalıya patlayan patron gözaltında.