Meliha Özsu'nun katili kim? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 16 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (16 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 15 ARALIK 2021

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi. İki komşu, Adana Jasat ekiplerine ifade verdi. Mine Hanım eşi ve evlatlarının başı belaya girmesin diye korkup ifade vermediklerini ama şimdi korkmadıklarını Yasin Bey'in bu işin içinde parmağı olduğunu, Müge Anlı'nın bulacağını söyledi. Babası şüphelendiği kişilerden neden şikayetçi olmadı? Müge Anlı, Yasin Bey'in polise gitmek için 3 gün beklediğini, beklemenin amacının eşe dosta sormak olduğunu, Aysel Hanım'a çok kolay ulaşacak olduğunu ama ulaşmamış olduğunu, ulaşmasa bile polise bile gidip annesinde olabilir demediğini, aynı zamanda Şeyho ve iki kişiden de şikayetçi olmadığını vurguladı. Babası neden gizlilik kararı istedi? Müge Anlı, Yasin Bey'in hiçbir soruya yanıt vermediğine dikkat çekerken Rahmi Özkan burada katillerin ortaya çıkması için olduklarını, neden programda ele alınmasın bu konu, gizlilik kararı çıkarılsın dediğini sordu. Yasin Bey, gizlilik kararının ne olduğunu bilmediğini, kendisine gizlilik kararı konulsun mu diye sorulduklarını iddia edince Müge Anlı talep üzerine bunun olabileceğini, mahkemede gizlilik kararının verileceğini vurguladı. 18 yaşındaki Sibel Demirbaş bulundu. Sibel'in ve yanındaki şahsın ifadeleri farklı noktalarda alındı. Yener Bey, çok mutlu olduğunu dile getirip teşekkür etti. Sibel, babasına kavuştu ve Yener Bey, adamın kızını götürüp odaya kapattığını, kızının elinden telefonu aldığını, adamın dışarılarda gezdiğini anlattı.