ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 16 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Partiden kesin ihracı istenen CHP'li Tanju Özcan şaşırtmadı, kendi partisine bile kafa tuttu! "Bu parti benim yuvam, istifa etmeyeceğim!"