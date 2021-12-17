Meliha Özsu'nun katili kim? Baba Yunus Özsu'nun cinayette parmağı var mı? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 17 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 17 ARALIK 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (17 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 16 ARALIK 2021

Mülkiye Hanım, Yasin Bey'in "Kızım Fahrettin'e layık değil" dediğini ama önce dönüp kendilerine bakmasını isteyip kızın "Babam, Fahrettin'i çağırdı. Yasaklı madde içtiler, sana bir adres vereceğim gidip yasaklı madde al getir içelim" dediğini, sonra kardeşi o adrese gidince polisler tarafından yakalandığını anlattı. Mülkiye Hanım, kardeşi Yasin Bey'in yanına gidip Meliha'yı sorunca Fahrettin Bey'in "Meliha'yı ben İstanbul'a annesinin yanına gönderdim, numarası da bende var ama size vermeyeceğim" dediğini yani kızın öldüğünü söylemediğinden söz etti. Öldürülen Meliha Özsu'yu tanıyan kişi konuştu.Hanımefendi, Yasin Bey'in kızı ile ilgilenmediğini, en son Meliha'nın ramazan ayında bir pantolon getirip kısalttığını, Maraş'a düğüne gidiyorum dediğini dile getirdi. Bir diğer hanımefendi de Meliha'nın "Babamla düğüne gideceğim" dediğini, bir daha sonra görmediklerini, Yasin Bey'in annesine de sorduklarını, "Yasin Meliha'yı Maraş'ta birine gönderdi, evlendirdi" dediğini söyledi. Babası bahçeyi neden kazdı? Yasin Bey bahçesinde yasaklı madde olduğunu Şeyho'dan öğrendiğini, kenardan kazmaya başladığını ama Şeyho'nun dediği yerin farklı olabileceğini, belki kendisinin farklı bir yeri kazmış olabileceğini söyledi. Yasin Bey lağım eşince bile kendisine hazine arıyor diye iftira atıldığını söyledi. Rahmi Özkan da kazı sırasında polis gelse tamamen Yasin Bey'in başına kalacağının altını çizdi, Yasin Bey akıl edemediğini savundu. Meliha Özsu cinayetinde sıcak gelişme. Babası ve sevgilisi adliyeye götürülüyor, ifadeleri alınacak.