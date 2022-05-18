Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden "Sapkınlık" eğitimi! LGBT'li "Çocuklar" ele alacak, onları koruyacaklarmış!Külotla konser veren Gülşen'den 'Ateşten elbise' tanıtımı! Dalga geçer gibi "Sokakta rahatlıkla giyilebilir" demesi hayret düşürdü! "Başımıza taş yağacak"TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu güzel haberi verdi! Yerli otomobil Togg'un trafiğe çıkacağı tarih belli olduSonar Araştırma vatandaşlara sordu! "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" Adayların oyları bir hayli şaşırttı“İBB kaynaklarıyla Türkiye'de siyaset yapamazsın!” diyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'ye ateş püskürdü! “İBB, başkanının kariyer planlama merkezi ve reklam ajansı olarak çalışıyor”Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal daha fazla katlanamadı! Aldığı karara kimse inanamadı! "Senin yatacak yerin yok"ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 18 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeTürkiye'yi eleştirip şikayette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ayakta alkışlandıKontaklar çalıştırılmadan düşünülsün! Benzine o tarihte bir zam daha!UEFA Avrupa Ligi final maçı: Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 18 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 18 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 18 Mayıs 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik....

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 18 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 18 Mayıs 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 16 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 18 MAYIS 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (18 Mayıs 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 16 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhammet Burhan'ı büyüten ailesi canlı yayında. Taraflar stüdyoda karşı karşıya... Fatma Burhan'ın görüştüğü Yakup Türkmen konuştu. Selami cinayetin ardından telefonunu neden sıfırladı? Öldürüldüğü gece neler yaşandı? Çelişkili ifade veren Fatma, doğruyu söylemedi mi? Eşi cinayetin ardından telefonunu kırdı mı? Muhammet Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Suçladığı ailesi ve komşularıyla yüzleşiyor... Müge Anlı bir evladı daha ailesine kavuşturdu. Küçük baklavacı elinde baklavasıyla stüdyoda...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT