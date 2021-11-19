Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın öldürülmesi ve Hüseyin Yüksel cinayetlerinin de programda konuşulması bekleniyor. Bu kapsamda programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 19 Kasım 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 19 KASIM 2021 CUMA| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (19 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İLZE 19 KASIM 2021

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İddiaların odağındaki kadın konuştu. Kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Fadime Hanım, eski eşinin yalan söylediğini, çocuğu kendisinden bunu almak için yaptığını söyleyerek Hüseyin Bey'in kendi fotoğrafını paylaştığını ama kendisinin de daha yeni öğrendiğini, kendisinde kimsenin ekli olmadığını dile getirdi. Fadime Hanım, Hüseyin Bey'in kendisini aradığını, 1 sene olduğunu, hemen engellediğini, ilgisi olduğunu belli ettiğini, zaten Hüseyin Bey'in kadınlara bakışları ile rahatsızlık verdiğini, arabayla da evin önünden geçtiğini söyledi. Fadime Hanım'ın yeğeni Sefa Kabakçı konuştu. Sefa Bey, Celal Bey'in eniştesi olduğunu, söylediklerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu, Hüseyin Bey'in 6-7 ay önce teyzesini arayıp rahatsız ettiğini ama ilişkileri falan olmadığını, Hüseyin Bey'in kendisine birlikte olmak için para falan da teklif etmediğini iddia etti. Öldürülen Hüseyin Yüksel'in oğlu canlı yayında... Semih Bey, babasının Fadime Hanım'ın fotoğrafını yanlışlıkla paylaştığını hatta köyden bir gence telefonu verip bu fotoğrafı siler misin dediğini iddia etti. Abla Fatma Karadağ'ın arkadaşı konuştu.