30 Yaşındaki Kadriye Uğurlu, annesinin çağrılarını dikkate alarak canlı yayına bağlandı... Saadet Çoban'a ne oldu? Çoban çift dedikoduya mı kurban gitti? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 19 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 19 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (19 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

30 yaşındaki Kadriye Uğurlu'dan 1 aydır haber yok. 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Kadriye Uğurlu'dan 1 aydır haber alınamadığını söyleyen Sema Hanım kızının bir arkadaşına "Eşim beni boşayıp başkası ile evlenecek" dediğini, gerçekten sonra kızının boşanmış olduğunu gördüğünü, kızına sorduğunu, damadı ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini belirtti. Sema Hanım kızını akşam yine aradığını, kızının ağladığını, eşim eve gidersen diye beni tehdit ediyor dediğini, kızının evden kovulduğunu, yanına gelince gitme kızım oraya geri dediğini söyledi. Kadriye canlı yayında. Daha 4 gün önce annesine ben geleceğim dediğini, eşinin kendisine bir şey söyletmediğini, kendisinin aklı olduğunu belirterek eşinin başkası ile evli olduğunu, boşanma durumları olduğunu dile getirdi. 3 çocuk annesi Saadet Çoban'dan 1 aydır haber yok. 19 Aralık 2021'de kayıplara karışan 3 çocuk annesi Saadet Hanım'ın kardeşi Tuba, eniştesinin aradığını, ablanız yok dediğini, 3 ay önce de boşanmış olduklarını, ona da şok olduğunu, bir de ablasının boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığını, eniştesinin birkaç video gösterdiğini, ablan bu kişi ile evlenmiş dediğini anlattı. İlişkiler ağını ortaya çıkartacağı için mi susturuldu?