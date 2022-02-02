Müzeyyen Yöndem ve oğlu, cinayete mi kurban gitti? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 2 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 2 ŞUBAT 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (2 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 1 ŞUBAT 2022?

Son duruşmada tutuklu sanıklara ceza yağdı. Müge Anlı dün davanın görüldüğünü, ağır ceza başkanının konuya Mehmet Muharrem Bey'in akrabalarına baş sağlığı dileyerek başladığını, 3 tutuklu sanık, biri Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu, Ercan Bozkurt'un tasarlayarak kasten öldürme suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, yağma suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma dolayısı ile de 4 yıl ayrı olarak ceza aldıklarını söyledi. Müge Anlı'nın gazetecilik başarısı ile çözülen cinayet. Mehmet Muharrem Elbay'ın yakını beyefendi adaletin yerini bulduğu için sevindiklerini söylerken Büşra Elbay da Müge Anlı'nın programına gelmeseler bu çözüm olmayacağını dile getirip teşekkür etti. Evlerini terk ettikten sonra öldürüldüler mi? Enver Bey, Medeni Bey ile peynircilik yaptıklarını, 2008 2009 yıllarında Medeni Bey'in Siirt'e yanına bir kadın ve çocuk ile geldiğini, "Abilerimle sorunumuz var bir süre sizde kalalım bu benim eşim" dediğini, 2 gece kendilerinde kaldıklarını, Müzeyyen Hanım'ın hep ağladığını "Çocuklarım evde kaldı ona ağlıyorum" dediğini söyledi. Müzeyyen Yöndem ve oğlunun kaybında cinayet şüphesi... Arkadaşının telefonu eline nasıl geçti? Kapı komşusundan kuşku uyandıran sözler... Gülçeren Hanım, Müzeyyen Hanım'ın eski telefonu verdiğini dile getirince Müge Anlı seyyar satıcıda eski telefonun değil yeni telefonun çıktığının altını çizdi. Gülçeren Hanım kendisine verilen telefonun eski olduğunu, aynı telefon olduğunu ama kılıfın eski olduğunu öne sürdü.