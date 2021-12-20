Meliha Özsu'nun babası Yunus Özsu, stüdyoda ekipler tarafından polis merkezine götürüldü... 15 yaşındaki Melek Şener nerede? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın 20 Aralık 2021 tarihli programını canlı izlemek isteyenler;

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Müge Anlı'ya sürpriz doğum günü sürprizi... Müge Anlı'ya, ekibinden anlamlı hediye. Manavgat'a 5 bin fidan bağışı yapıldı. 18 yaşındaki Meliha Özsu cinayeti, baba ve sevgiliye adli kontrol şartı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile emniyetin Yasin Bey ve Şeyho'yu ifade almaya götürdüğü hatırlatılırken Yasin Bey insanın evladını öldüremeyeceğini, kızının kanının yerde kalmamasını, Şeyho'yu da köye geldiğinde tanıdığını söyledi. Eyüp asayiş büro amirliğine götürülen şahısların ifadesi alındıktan sonra Yasin Bey kameralara Leyla Güler'in 6 senelik kartlarının, eniştesinin, kızının araştırılmasını istedi. Yasin Bey ve Şeyho'nun SEGBİS sistemi ile Adana hakiminin karşısına çıktı, yurtdışı yasağı aldılar ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Yasin Bey, bunları başına Fahrettin Bey'in gönderdiğini, onu istemediğini bildiğini, savcılıkta ifadede umursamadığını, hata edip anlatmadığını söyledi. Yasin Bey, Mine Hanım ve Mehmet Bey'in de araştırıldığını, onların da bir payı olduğunu iddia etti. Metin Bey, Yasin Bey'in yalan söylediğini, maskeli biri olsaydı kendisini arayabilecek olduğunu, "Metin, senin kardeşin benim yanıma birilerini yollamış" diyeceğini, bu işin içinde Yasin Bey'in olduğuna adı gibi emin olduğunu vurguladı. 6 Aralık'tan bu yana haber alınamıyordu. 14 yaşındaki İlknur bulundu. Müge Anlı, İlknur'un Bursa Harmancık ilçesine bağlı devriye görevlilerin kız tarafından fark edildiğini, teslim edildiğini aktardı.